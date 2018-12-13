سفير السعودية باليمن يكشف بنود الاتفاق مع الحوثيّين

كشف السفير السعودي باليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، أبرز بنود اتفاق الفرقاء اليمنيين الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في السويد.

وقال آل جابر إن الاتفاق ينص على انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة‎، والإفراج عن آلاف المحتجزين، إضافة لاتفاق مبدئي على ملف مطار صنعاء.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ظهر اليوم الخميس، أن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وأضاف أن الاتفاق شمل نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية، وسيجري بحث إطار سياسي في جولة مقبلة من الاجتماعات من المقرر عقدها في يناير كانون الثاني.

والجولة الحالية هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء اليمنيين، إذ عقدت الأولى والثانية في سويسرا (2015)، والثالثة في الكويت (2016)، فيما استضافت جنيف جولة رابعة فاشلة.