اليمن.. الحوثيون يقبلون باتفاق حول الحديدة

أعلن وفد جماعة الحوثي، المشارك في مشاورات السويد، مساء الأربعاء، التوصل لاتفاق حول ملف مدينة الحديدة، غربي اليمن، إضافة لاتفاق مبدئي على ملف مطار صنعاء.

وقال عضو الوفد الحوثي جمال عامر، في تصريحات صحفية، إن جماعته وافقت على الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وانسحاب كل الأطراف من مدينة الحديدة بإشراف لجنة أممية.

وأوضح أن وفد الحوثيين وافق على أن تشرف الأمم المتحدة على ميناء مدينة الحديدة، وبقية الموانئ.

وفيما يتعلق برفع الحصار عن تعز، لفت عضو وفد الحوثيين إلى أن الملف قد يُرحّل إلى المشاورات القادمة، حيث لم تتوصل الأطراف إلى تفاهمات.

وأكد المسؤول الحوثي التوصل لاتفاق مبدئي بين الطرفين حول فتح المطار وإعادة تفعيل الهيئة العامة للطيران، حيث تتولى الأمم المتحدة الإشراف الفني على كل المطارات اليمنية، مبينًا بأن “الطرف الآخر يصر على أن يكون المطار محليًا”.

وبيّن بأن كل الاتفاقات التي قدمتها الأمم المتحدة تم الرد عليها، فيما لا يزال المجتمع الدولي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، يمارسان ضغوطًا على وفد الحكومة اليمنية للموافقة على تلك الاتفاقيات، حسب تعبيره.

وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، منذ الخميس الماضي، والمقرر أن تختتم غدًا، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

والجولة الحالية هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء اليمنيين، إذ عقدت الأولى والثانية في سويسرا (2015)، والثالثة في الكويت (2016)، فيما استضافت جنيف جولة رابعة فاشلة.