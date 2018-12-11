نهاية مأساوية لشاب بعد يومين من فقدانه في السعودية

تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من العثور على شاب في العقد الثاني من عمره، وقد توفي في إحدى الطرق بمحافظة صبيا في منطقة جازان، جنوب غرب المملكة.

وأفادت معلومات أولية، بأن الشاب عُثر عليه محروقًا بجوار سيارته، بعد أن تعرّض لصعق كهربائي، فيما لم يكشف بعد إن كانت مجرد حادثة أو أن هناك شبهة جنائية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشاب يعمل سائقًا لدى جامعة جازان، لكنه فُقد منذ يومين، وتمكن رجال الأمن من العثور عليه، أمس الإثنين، محروقًا بجوار مركبته، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى للكشف عليه.