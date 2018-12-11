مداهمة عمارة في السعودية تكشف عن بيع بضائع مغشوشة لمحلات راقية (فيديو)

وثّق الناشط السعودي فيصل عبدالكريم عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة مداهمة عمارة كاملة في العاصمة الرياض، تحولت شققها لمشاغل عباءات رخيصة الخامة، وتباع على أنها غالية في محلات فاخرة.

وأوضح فيصل في الفيديو، موضحًا: “اللي تشوفونه هذا عمارة كاملة للغش والتقليد، أكثر شي العبايات، عندن حسابات بانستغرام، يبيعون بمحلات وأسعارهم غالية، وأنا مستغرب المحلات المحترمة اللي عندا مشاغل مرخصة كيف تربح بوجود هؤلاء المجرمين”.

وكشف الناشط السعودي عن الفوضى والإهمال في داخل شقة تصنع عباءات مغشوشة وتقليد، من خامات رخيصة، لتباع بمحلات راقية بأسعار غالية.

وأمس الاثنين، تمت مداهمة المحلات وإغلاقها بعد مداهمة العمارة، إذ وثق فيصل المداهمة وضبط المحلات من قبل أفراد وزارة التجارة، ولحظة إغلاقهم لها.