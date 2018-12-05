سعودي يطعن “وكيل مدرسة” في مقر عمله (صور)

اعتدى شاب سعودي اليوم الأربعاء، على “وكيل مدرسة”، داخل مقر عمله، بإحدى المدارس الابتدائية في الطائف، موجّهًا له طعنة بآلة حادة، تسببت له بإصابة أسفل عينه، وأحدثت به جرحًا قطعيًّا، فيما تمت مباشرة الواقعة بعد هروب الجاني.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن الجاني دخل إحدى المدارس الابتدائية بالطائف، ووصل للفصل الذي يدرس به شقيقه من أجل أخذه والخروج به من المدرسة دون الحصول على إذن من إدارة المدرسة أو تسجيل اسمه عند مدخل المبنى التعليمي؛ ما دفع “وكيل المدرسة” لمواجهته لعدم نظاميته في دخول المدرسة، فتلفظ عليه الشاب ثم هاجمه بآلة حادة كانت بحوزته، أصيب بسببها الوكيل بجرح قطعي أسفل عينه، ليلوذ بعدها الجاني بالفرار.

وتمكن رجال الأمن من تحديد هوية الشاب الجاني، في انتظار إلقاء القبض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وسبق أن اعتدى الجاني على وكيل المدرسة ذاته في وقت سابق، وتمَّت إحالة الواقعة آنذاك للشرطة، وأخِذ تعهد على ولي الأمر بعدم دخول أبنائه المعنيين للمدرسة، قبل أن يتكرر ذلك مجددًا.