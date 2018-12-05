سعودي يقتل شقيقه وابن خالته

تمكنت شرطة محافظة صامطة في المملكة العربية السعودية من القبض على قاتل شقيقه وقريبه (ابن خالته)، منذ ساعات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.

وبحسب وسائل إعلام محلية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجاني استخدم سلاحًا ناريًّا (رشّاشًا)، أطلق منه بضع رصاصات، أصابت شقيقه وابن خالته وقد فارقا الحياة قبل وصولهما إلى المستشفى.

فيما ذكر آخرون – في معلومات لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحتها – أن الجاني يتعاطى المخدرات، وكان يسعى لقتل شخص ثالث.

ولم تتضح على الفور دوافع هذه الجريمة، التي ذكر مستخدمون بموقع تويتر أنها وقعت في قرية البيسري التابعة لمركز السهي بصامطة.

وكشف هؤلاء اسم الجاني، ويدعى أحمد يحيى عشيري، والضحيتين وهما: إبراهيم عشيري، وادريس عشيري.