المذيع السعودي غالب كامل يكشف آخر تطورات وضعه الصحي (فيديو)

طمأن المذيع السعودي القدير، غالب كامل، متابعيه على صحته من خلال مقطع فيديو وثَّقه الإعلامي سبأ باهيري، والذي زاره في المستشفى.

وشهدت صحة غالب تحسّنًا بعد نقله إلى أحد مستشفيات الرياض من خلال الإخلاء الطبي قادمًا من الأردن، وذلك بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

زرت اليوم الزميل الأستاذ غالب كامل ووجدته قد غادر الطوارئ وهو في غرفته بخير حال وهو يطمئنكم على حالته بنفسه pic.twitter.com/m5A8WK8Jvu — سبأ باهبري (@sababahabri) December 4, 2018

وأكد الإعلامي سبأ أن “غالب كامل غادر العناية المركزة، وهو في وضع صحي جيد”.

وقال المذيع السعودي، إن سبب دخوله المستشفى تعرّضه للهواء؛ ما تسبب له بالتهاب في القصبات الهوائية نقل على إثره للطوارئ، وبعد العلاج تحسَّنت حالته الصحية.

بعد تحسن حالته الصحية المذيع غالب كامل يتحدث لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/Di0GalcXv5 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 4, 2018

وفي مداخلة هاتفية للمذيع غالب مع برنامج “تفاعلكم” في قناة العربية، لفت إلى أن صحته تحسَّنت لكن لم يخبره الأطباء بعد بوقت خروجه من المستشفى.

ووصل المذيع السعودي إلى مستشفى القوات المسلحة بالعاصمة الرياض، يوم الاثنين. وكان تعرَّض لأزمة صحية أثناء تواجده في الأردن، إذ يعاني مشاكلَ مزمنة في الجهاز التنفسي، وسبق أن نصحه الأطباء بالعيش في مكان يخلو من الغبار، فانتقل من الرياض إلى المدينة المنورة ومنها إلى الأردن.

وإثر توجيهات ولي العهد السعودي، نقل المذيع غالب لاحقًا إلى الرياض، إذ نشر ابنه مقطع فيديو يوثق عملية نقله بطائرة الإخلاء الطبي، مؤكدًا وصوله إلى المملكة، وذلك عبر تغريدة ومقطع فيديو لوالده: “الحمدلله حمدًا كثيرًا، وصل الوالد بعناية الله، إلى أرض الوطن الحبيب، الشكر والعرفان والتقدير لسيدي خادم الحرمين وولي عهده الأمين ولسمو الأمير خالد سفيرنا في الأردن على ما قدموه لوالدنا الحبيب، حفظهم الله من كل شر ومكروه”.