نقل المذيع السعودي غالب كامل عبر الإخلاء الطبي للرياض بعد توجيه الأمير محمد بن سلمان

وصل المذيع السعودي غالب كامل إلى مستشفى القوات المسلحة بالعاصمة الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي قادمًا من الأردن، أمس الاثنين، وذلك بعد توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتعرض المذيع غالب لأزمة صحية أثناء تواجده في الأردن، حيث يعاني من مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي، وسبق أن نصحه الأطباء بالعيش في مكان يخلو من الغبار، فانتقل من الرياض إلى المدينة المنورة ومنها إلى الأردن، بحسب ما أوردته “العربية نت”.

وأعلن المذيع غالب في تغريدة عبر حساب يحمل اسمه في موقع “تويتر” إصابته بنكسة صحية، حيث كتب: ” ارقد على السرير الأبيض في مستشفى خارج الوطن جراء نكسة تنفسية حادة أتمنى دعاءكم لعل الله يرفع عني الشدة والباس وعن مرضى المسلمين وجزاكم الله خير الجزاء”.

ارقد على السرير الأبيض في مستشفى خارج الوطن جراء نكسة تنفسية حادة أتمنى دعاءكم لعل الله يرفع عني الشدة والباس وعن مرضى المسلمين وجزاكم الله خير الجزاء — غالب كامل (@GhalebKamel3) November 30, 2018

وكان نجل المذيع، رائد غالب كامل، بدوره، قد كشف في تغريدة عبر حساب يحمل اسمه في موقع “تويتر”، قبل أيام، أن والده دخل العناية المركزة في مستشفى المركز العربي في العاصمة عمّان: “يرقد الوالد شفاه الله و عافاه في العناية الفائقة في مستشفى المركز العربي في عمان، لا تبخلوا عليه بالدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم يا لطيف ياحليم إلطف بوالدي وشافه شفاء لا يغادر سقما”.

يرقد الوالد شفاه الله و عافاه في العناية الفائقة في مستشفى المركز العربي في عمان، لا تبخلوا عليه بالدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم يا لطيف ياحليم إلطف بوالدي وشافه شفاء لا يغادر سقما — رائد غالب كامل (@raeddaod) November 18, 2018

وإثر توجيهات ولي العهد السعودي، نقل المذيع غالب لاحقًا إلى الرياض، حيث نشر ابنه مقطع فيديو يوثق عملية نقله بطائرة الإخلاء الطبي، مؤكدًا وصوله إلى المملكة، وذلك عبر تغريدة ومقطع فيديو لوالده: “الحمدلله حمدا كثيرا، وصل الوالد شفاه الله و عافاه إلى أرض الوطن الحبيب، الشكر والعرفان والتقدير لسيدي خادم الحرمين وولي عهده الأمين ولسمو الأمير خالد سفيرنا في الأردن على ماقدموه لوالدنا الحبيب ، حفظهم الله من كل شر ومكروه”.

الحمدلله حمدا كثيرا، وصل الوالد شفاه الله و عافاه إلى أرض الوطن الحبيب، الشكر والعرفان والتقدير لسيدي خادم الحرمين وولي عهده الأمين ولسمو الأمير خالد سفيرنا في الأردن على ماقدموه لوالدنا الحبيب ، حفظهم الله من كل شر و مكروه pic.twitter.com/EwsOMrFiGl — رائد غالب كامل (@raeddaod) December 3, 2018

وتفاعل إعلاميون وناشطون بالسعودية مع أزمة غالب كامل الصحية، حيث ساندوه متمنين له الشفاء عبر هاشتاغ #غالب_كامل في “تويتر”، وكتب الإعلامي عبدالرحمن الحضري: “الأستاذ غالب كامل لم ينمْ نهائيًا منذ عدة أيام. اللهم اشفِ عبدك غالب كامل وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، اللهم بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، إنّك على كلّ شيءٍ قدير”.

كما دعا له الإعلامي صلاح مخارش: “الاعلامي الكبير والمذيع الشهير في زمن مضى استاذنا غالب كامل ربي يشفيه ويحفظه ويلطف فيه”.

الاعلامي الكبير والمذيع الشهير في زمن مضى استاذنا #غالب_كامل ربي يشفيه ويحفظه ويلطف فيه .. https://t.co/ilS4bWJU4R — صلاح مخارش (@mekarsh) December 3, 2018

وكتب مقدم البرامج والإعلامي محمد الدرع: ” سلامتك الف سلامة ونداء لجميع رجال الخير الاخ الأكبر #غالب_كامل يستحق الوقفه معه في هذا الظرف العصيب. أعاده الله لنا ولعائلته سالماً معافى باذن الله”.

وبدأ المذيع القدير مشواره الإعلامي من إذاعة جدة عام 1964، ويعد أحد كبار مذيعي التلفزيون السعودي وأهمهم، حيث كان من أبرز وجوهه الإعلامية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، من خلال ما قدمه من برامج ونشرات أخبار، وعرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات. كما لقب بـ”صديق الراحلين” لعلاقات الصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين أمثال مطلق الزيادي ويحيى كتوعة وسليمان العيسى وغيرهم.