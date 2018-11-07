مغامرات السعوديين وجرأتهم في موسم السيول تغضب الدفاع المدني (فيديو)‎

نشر الدفاع المدني السعودي، مقطع فيديو يوثق مغامرة خطرة قام بها أربعة شبان في المملكة بينما يجري السيل في أحد مناطق البلاد التي تشهد حالياً موسم سيول بعضها جارف يخلف خسائر بشرية ومادية.

ووجه الدفاع المدني عبر الفيديو الذي نُشر على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، رسالة قصيرة لم تغب عن نهايتها لهجة الغضب، ونصت على “سنظل ننادي بسلامتكم…. لا تجعلوا أرواحكم ثمنًا لتهور عابر قد يفقدكم أرواحكم. #ماذا_بعد؟”.

#فيديو سنظل ننادي بسلامتكم….

لا تجعلوا أرواحكم ثمنًا لتهورعابر قد يفقدكم أرواحكم.#ماذا_بعد؟ pic.twitter.com/AF10A8smPN — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 6, 2018

وتشكل مغامرة الشبان الأربعة بنزولهم لمجرى السيل، واحدة من تصرفات معتادة لدى كثير من السعوديين الذين ينتظرون موسم السيول للخروج إلى البر والاستمتاع بهطول الأمطار الغزيرة بعد فصل صيف حار وجاف وطويل.

وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي تظهر مغامرات موسم السيول، فبينما يختبر البعض قدرته على السباحة في تجمعات الأمطار، يجرب آخرون سياراتهم لمعرفة قدرتها على تجاوز السيول.

وتنتهي كثير من تلك المغامرات بحوادث مأساوية، لكنها لا تمنع عشاق الطبيعة في موسم الأمطار في المملكة من مواصلة شغفهم والاستجابة بدرجات متفاوتة لتحذيرات الدفاع المدني وهيئة الأرصاد الجوية.

سيل عرمرم لوادي الليث لم يسل بهذه القوة منذ ٢٦عام pic.twitter.com/nJst2xE49q — راصد الغيث (@thomaliaaa) November 3, 2018

مانحتاج Netflix هالأيام pic.twitter.com/P0U2I0zrx9 — نايفكو NAIF (@naifco) November 2, 2018

سيل وادي الجاره ماشاء لله تبارك اليوم السبت٢٥ /٢ pic.twitter.com/11F4cTWT4H — ????????الغامدي ???????? (@ggzcvdghdhdgd19) November 3, 2018

سيل واد قطنى pic.twitter.com/Y8ErG1MRlk — فهد المقرشي (@alfahhd11) November 5, 2018