الملك سلمان في القصيم.. أوامر ملكية بسداد ديون الموقوفين بقضايا مالية وإطلاق سراحهم

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، بإطلاق سراح جميع المواطنين السعوديين الموقوفين بقضايا حقوق مالية في منطقة القصيم، وسداد ديونهم حتى مبلغ مليون ريال.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الملك سلمان وجَّه بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين من المواطنين في المنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبُت إعسارهم شرعًا، وسداد المبالغ المترتبة عليهم.

وجاءت مبادرة ملك البلاد بالتزامن مع زيارة له يقوم بها إلى منطقة القصيم ضمن جولة محلية تحظى باهتمام كبير، وتشهد تدشين مشاريع متنوعة في المناطق التي سيزورها.

ولم يتضح على الفور عدد السجناء الذين سيشملهم التوجيه الملكي الجديد، ولا قيمة المبالغ التي سيتم سدادها عنهم.

ويتم إشهار إعسار المدين في السعودية بحكم قضائي، وسجنه لمدة تصل إلى العام.