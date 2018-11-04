رويترز: الملك سلمان يعتزم القيام بجولة هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم

نقلت وكالة رويترز على لسان مسؤول حكومي سعودي كبير أن الملك سلمان سيقوم بجولة داخلية تستغرق أسبوعًا يوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015 وأضافت أن المحطات المتوقعة للملك سلمان ستكون في منطقتي القصيم وحائل الواقعتين شمال غرب الرياض.

وقال موقع سبق الإخباري الإلكتروني إن الملك سلمان سيدشن مشروعات في مجالي التعليم والبنية الأساسية ولكن لم تتوافر معلومات أخرى تذكر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في هذه الجولة.

وتأتي هذه الجولة في الوقت الذي ما زالت فيه التحقيقات مستمرة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.