المشاهد الأولى لزيارة الملك سلمان و ولي العهد السعودي للقصيم (فيديو وصور)

View this post on Instagram

@eremenws . . . الملك سلمان و ولي العهد السعودي يزوران القصيم في جولة داخلية غير مسبوقة منذ توليه العرش قبل أكثر من ثلاث سنوات #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات#أخبار #السعودية #القصيم #جولة #الملك_سلمان #ولي_العهد #محمد_بن_سلمان #saudiarabia