المشاهد الأولى لزيارة الملك سلمان و ولي العهد السعودي للقصيم (فيديو وصور)

وصل الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية مساء اليوم الثلاثاء إلى منطقة القصيم وسط المملكة، ضمن جولة داخلية غير مسبوقة منذ توليه العرش قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وبدأ العاهل السعودي نشاطاته في القصيم بحضور حفل استقبال، نظمه أهالي المنطقة، في مدينة بريدة، مقر إمارة القصمين، بمناسبة الزيارة النادرة للملك، بحضور وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدد من الأمراء والمسؤولين في الحكومة.

وأظهرت مشاهد مصورة مدى الاحتفاء الذي حظيت به زيارة الملك، من قِبل أهالي القصيم، الذين أبدوا ارتياحهم لهذه الجولة التي استهلّها الملك في هذه المنطقة.

وتستغرق الزيارة أسبوعًا، وستكون مدينة حائل الواقعة شمال غرب الرياض، محطتها الثانية بعد القصيم، وستعرف تدشين مشاريع في مجالي التعليم والبنية الأساسية.