يستهلها بالقصيم.. العاهل السعودي يبدأ جولة داخلية غير مسبوقة (صور)

بدأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جولة داخلية غير مسبوقة منذ توليه العرش قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ووصل الملك سلمان (82 عامًا) إلى محافظة القصيم وسط السعودية، حسبما أفاد مسؤول مقرّب من مساعديه، في بداية سلسلة الزيارات التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها “جولة مناطقية”.

ومن بين المناطق، التي من المقرر أن يزورها العاهل السعودي، حائل في الشمال، وفقًا لما ذكرته صحيفة “سبق” الإلكترونية.

وهذه أول جولة داخلية للملك منذ توليه العرش في بداية العام 2015. وذكرت وسائل الإعلام المحلية وبينها صحيفة “عكاظ”، أن هدفها “الوقوف على أحوال المواطنين”، إضافة إلى تدشين “مشاريع تنموية مهمّة”.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مجموعة من الصور للملك سلمان خلال مغادرته العاصمة الرياض متوجهًا إلى القصيم.