محمد بن سلمان يفاجئ جنديًا سعوديًا مصابًا بلفتة إنسانية (صور وفيديو)

فاجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الإثنين، جنديًا سعوديًا بلفتة إنسانية، وذلك عندما زاره في المستشفى حيث يتماثل للشفاء، جرّاء إصابة تعرض لها أثناء تأديته مهامه جنوب المملكة، على الحدود مع اليمن.

وزار الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، الجندي ويدعى حسن أحمد الظلمي الفيفي؛ للاطمئنان على وضعه الصحي، في مستشفى مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، وفق ما أوردت تقارير سعودية.

وعندما أراد الجندي الفيفي توثيق زيارة ولي العهد، شرع بتصوير مقطع فيديو بصحبة الأمير تحدث خلاله عن “سعادته وتشرفه” بزيارته، لكن الأمير محمد بن سلمان قاطعه ليؤكد أنه هو من تشرف بالزيارة، قائلًا: “دورك الذي تؤديه أكبر من دوري.. أتشرف بك”.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الفيفي قوله إنه تفاجأ بالزيارة، مشيدًا بـ”تواضع وبساطة الأمير محمد، واهتمامه والقيادة السعودية بأحوال الشعب السعودي”.

وكان ولي العهد السعودي اطمأن على حالة عدد من الجنود المصابين الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.

وأثنى الأمير محمد على تضحيات الجنود المصابين، فيما نشرت وكالة الأنباء السعودية صورًا ومقاطع فيديو للزيارة التفقدية.

#فيديو | سمو #ولي_العهد يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.#واس pic.twitter.com/eNIkZjRCWe — واس (@spagov) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

#صور | سمو #ولي_العهد يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.#واس pic.twitter.com/lesy2SpNFD — واس (@spagov) ٥ نوفمبر ٢٠١٨