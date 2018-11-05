ماذا قال صلاح خاشقجي عن مصافحته للأمير محمد بن سلمان؟

تحدّث صلاح نجل الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي لأول مرة عن اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي قدّم له العزاء إلى جانب الملك سلمان بوفاة والده.

وأثارت صورة صلاح خاشقجي وهو يصافح ولي العهد السعودي، تفسيرات مختلفة، خصوصا من قبل وسائل الإعلام والشخصيات المعادية للممكلة.

وقال صلاح في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية إن مصافحته لولي العهد قبل مغادرته المملكة العربية السعودية قبل أسبوعين قد “أسيء تفسيرها على نطاق واسع”.

وأوضح صلاح “أعني أنه لم يكن هناك شيء، لقد كانوا يبالغون في تحليل الوضع برمته.. أنا أفهم لماذا يحاولون القيام بذلك. إنهم يحاولون الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أي شيء، وهو أمر نقوم به أيضًا. أحيانًا تكون مجرد ادعاءات لا أساس لها، وأحيانًا بلا أي معنى”.

وبهذه التصريحات وضع جمال خاشقجي، حدًا للتأويلات التي أثيرت حول لقائه بولي العهد السعودي، إذ أكد أنه “يرفض المزايدة السياسية في مقتل والده، ويثق بالتحقيقات التي تجريها الرياض” مبديّا نيته العودة إلى المملكة، من الولايات المتحدة التي يحمل أيضًا جنسيتها.