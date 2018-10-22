جمال خاشقجي “المزيف”.. من هو مصطفى مدني؟

سلّطت تقارير إعلامية الضوء على العنصر الأمني السعودي مصطفى المدني، وهو أحد أفراد الطاقم الاستخباراتي الذي وصل تركيا وتورط في قضية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي.

وظهر مدني في مقطع فيديو نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، محاولًا التمويه والتغطية على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية.

وكان مسؤول سعودي أمس الأحد قال لرويترز إن مصطفى مدني ارتدى ملابس خاشقجي ونظارته وساعته الأبل وغادر من الباب الخلفي للقنصلية في محاولة لإظهار أن خاشقجي خرج من المبنى. وتوجه مدني إلى منطقة السلطان أحمد الشهيرة بإسطنبول حيث تخلص من المتعلقات.

ويبلغ مدني من العمر 57 عامًا وتقول التقارير إنه بسبب الشبه بينه وبين الصحفي خاشقجي في بعض التفاصيل الجسدية، جرى اختياره ضمن فريق نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري المؤلف من 15 فردًا من الاستخبارات والأمن، وتم تكليفه بالذهاب إلى إسطنبول.

وحسب التفاصيل التي أوردتها شبكة “سي إن إن” بشأن مصطفى مدني، فإن الأخير لم يغير الحذاء الرياضي الأزرق الداكن الذي دخل به إلى القنصلية قبل ساعات من مقتل خاشقجي الذي ارتدى لحظة دخوله حذاء رسميًا.

ولم ترد أي تفاصيل عن شخصية مدني ولا طبيعة وظيفته، حيث ذكر البعض أنه مهندس في حين قال آخرون إنه موظف حكومي.

غير أن المسؤول السعودي الذي تحدث لرويترز كشف أن كامل الفريق الذي ذهب لإسطنبول هو من الأمن والمخابرات.

وفي السعودية ألقي القبض على مدني وباقي أعضاء الفريق المتورط في مقتل خاشقجي لمحاسبتهم على هذه الجريمة التي وصفتها المملكة بأنها “مأساة مروعة.”