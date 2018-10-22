لحظة إخفاء ملابس خاشقجي (فيديو وصور)

نشرت “سي إن إن”، اليوم الإثنين، مقاطع مصورة من كاميرات مراقبة، تظهر أحد المشتبه بهم مرتديًا ملابس ونظارة وساعة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد مقتله، وهو يخرج من الباب الخلفي للقنصلية السعودية في إسطنبول.

ويظهر في المقاطع، المشتبه به مصطفى مدني وهو يدخل إلى القنصلية السعودية عبر بابها الأمامي، قبل 4 ساعات من خروجه بملابس خاشقجي من الباب الخلفي؛ في محاولة لإظهار أن خاشقجي خرج من المبنى.

ومن ثم التقطت كاميرات المراقبة مصطفى مدني بملابس خاشقجي، في ساحة المسجد الأزرق في منطقة السلطان أحمد.

وكشف مسؤول سعودي كبير لوكالة رويترز، يوم أمس، أن مصطفى مدني توجه إلى منطقة السلطان أحمد في إسطنبول، وتخلص من ملابس ونظارة وساعة جمال خاشقجي.