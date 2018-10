لحظة إخفاء ملابس خاشقجي (فيديو وصور)

View this post on Instagram

@eremnews كاميرات المراقبة تكشف محاولة إخفاء ملابس خاشقجي وساعته.. حيلة غبية لم تنطل على أحد . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #تركيا #جمال_خاشقجي