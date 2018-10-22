السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين قتلوا وافدين بطريقة مروعة

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، حكم القتل حدًّا وتعزيرًا بحق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية.

وبحسب بيان الوزارة فإن المتهم الأول وهو سعودي الجنسية يدعى يوسف بن جاسم بن حسن المطوع، أقدم على قتل 5 أشخاص جميعهم من الجنسية الهندية، بمشاركة متهمين آخرين سعوديين أيضا أحدهما يدعى عمار بن يسري بن علي آل دهيم والآخر مرتضى بن هاشم بن محمد الموسوي.

وأوضحت أن الجاني استدرج المجني عليهم إلى سهرة بمزرعة ومن ثم أفقدهم الوعي بوضع حبوب في شراب قدم لهم، وبعدها اعتدى عليهم بالضرب وتكبيلهم وتكميم أفواههم حتى الموت وسلب متعلقاتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة، ثم التخلص منهم بدفنهم في حفرة، إضافة إلى إنشاء مصنع للخمر وترويجه وشربه وتعاطي الحشيش المخدر.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض عليهم، إذ أسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية وثبوت ما نسب إليهم.