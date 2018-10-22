جولة تفتيش روتينية تكشف مفاجأة صادمة في السعودية

عثرت الشؤون الصحيّة في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية على جثتين مجهولتين داخل ثلاجة لحفظ الأطعمة في مستشفى خاص، حيث تم الاحتفاظ بالجثتين لمدة تزيد على 3 سنوات، دون إبلاغ الجهات الأمنية والصحية، والتعامل بطريقة نظامية معهما.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن لجان التفتيش في صحة المدينة عثرت على الجثتين أثناء جولة تفتيشية معتادة في المستشفى الخاص، مبينة أن الجثتين عثر عليهما في الثلاجة، وتم لفهما بأكياس طبية محكمة بلاصق.

وذكرت المصادر أن اللجان التفتيشية قامت بإبلاغ الجهات المختصة، وفتحت تحقيقًا في القضية، حيث استدعت المسؤولين والأطباء في المستشفى، واستجوبت جميع من له علاقة بها.

بدوره، أكد المتحدث باسم صحة المدينة حاتم سمان، أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل الجهات الرسمية، لافتاً إلى أن فريقًا من المختصين تولى ملف قضية الجثتين للوقوف على تفاصيلها.