الانتقالي الجنوبي في اليمن يجدد دعمه للسعودية

أعلنت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن تضامنها الكامل ومساندتها للمملكة العربية السعودية التي تتعرض لحملات مغرضة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان المجلس الانتقالي جدد تضامنه ومساندته للسعودية ووقوقه إلى جانبها في هذه المحنة التي تمر بها، منددًا بذات الوقت من الحملات المغرضة التي تحاول استغلال حادثة المواطن خاشقجي للنيل من المملكة ومواقفها المشرفة على مستوى المنطقة والعالم.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس سالم ثابت العولقي على صفحته الرسمية في تويتر: “تضامننا التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتنا لها ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها أو المس بسياستها ومكانتها وسيادتها ونؤكد دورها القيادي ونهجها الفاعل في ترسيخ الأمن وحفظ استقرار العالمين العربي والإسلامي”.

فيما قال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة على تويتر “نحن في الجنوب وقيادته في الانتقالي نؤكد وقوفنا الثابت مع السعودية قيادة وشعبًا والتي أظهرت للعالم بكل شجاعة نتائج التحقيقات المبدئية في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي ونؤكد أن الحملات المستغلة للحدث للنيل من السعودية وقيادتها لن تزيدها إلا قوة، وسيطبق القضاء السعودي العدالة قطعًا”.

وأعلن المجلس الانتقالي قبل أيام في بيان رسمي وقوفه الى جانب مملكة الحزم وتضامنه معها ومع قيادتها التي تتعرض لحملات بشعة الغرض منها النيل من المملكة وتصفية حسابات لصالح مصالح شخصية ضيقة .

بدورهم أطلق ناشطون جنوبيون باليمن يوم الأحد هاشتاقًا جديدًا تحت عنوان #الانتقالي_الجنوبي_يساند_المملكة أكدوا خلاله مساندتهم للمملكة ولبيان الانتقالي الداعم لموقفهم وتوجهاتهم .

وقال القيادي الجنوبي يحيى غالب الشعيبي في تغريدة على تويتر : “ثوابت وأسس تأسيس المجلس الانتقالي بإعلان 4 مايو2017م أكدت شراكة استراتيجية للمجلس الانتقالي الجنوبي مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة..السعودية رائدة الحزم والعزم والانتقالي شريك استراتيحي”.

من جانبه قال الكاتب والناشط الإعلامي مالك اليزيدي اليافعي في تغريدة إن “أعداء المملكة العربية السعودية هم أعداء شعب الجنوب العربي بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاؤها كذلك هم حلفاؤنا.. لقد صنعنا النصر معًا وسنكمل المشوار معًا”.