أول رد من الانتقالي الجنوبي على خطاب الرئيس اليمني‎

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن هاني بن بريك، الأحد، إن حرب الجنوبيين ليست مع الرئيس عبدربه منصور هادي، في أول رد صريح يصدر عن قيادي بارز في المجلس على الخطاب الذي ألقاه الرئيس اليمني مساء السبت واتهم فيه الجنوبيين بالعمالة لإيران .

وقال بن بريك في تغريدة على صفحته في تويتر : “طلب مني بعض القيادات الكبيرة ردا على اتهام الجنوبيين بالعمالة لإيران والتي وردت في خطاب الرئيس هادي، فقلت لهم : حربنا ليست مع هادي ولكن مع الحوثي ومع من كتب الخطاب الإخونجي، وكاتب الخطاب يريدنا نقتتل مع هادي ومعاذ الله أن يكون ذلك. بوصلتنا مركزة نحو عدونا الحوثي وحليفه المتستر “.

وفي وقت سابق قال عضو هيئة رئاسة المجلس لطفي شطارة على صفحته في فيسبوك إن “الرئيس هادي قال ما عنده .. وكلمته أثبتت ليس للجنوبيين وحدهم ، بل وللخارج أيضا ، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسير في الاتجاه الصحيح ويقود الأمور بمسؤولية كبيرة وهم يعلمون بذلك”.

وأضاف “الانتقالي لن يتراجع عن تنفيذ بيانه وخطاب هادي الليلة سيحفز كل جنوبي متردد .. حان وقت الاصطفاف والحسم .. فالتاريخ لا يرحم والفرص لا تتكرر”.

وأثار ذلك خطاب هادي جدل واستياء الكثير من الجنوبيين على شبكات التواصل الإجتماعي، وقال ناشطون ومحللون جنوبيون إن الوقائع على الأرض تدحض ذلك الاتهام ، وتؤكد بأن الجنوبيين كانوا أول من دحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من المحافظات الجنوبية خلال فترة وجيزة لا تتعدى الثلاثة أشهر فقط عقب احتلال الحوثيين للجنوب في العام 2015 .