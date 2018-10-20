إشادة مصرية بحرينية بقرارات العاهل السعودي في قضية خاشقجي

أشادت كل من مصر والبحرين، السبت، بالإجراءات والقرارات التي اتخذها العاهل السعودي بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي أعلنت الرياض فجر اليوم عن وفاته؛ إثر شجار داخل قنصلية البلاد بإسطنبول التركية، في الثاني من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، إنّ “مصر تعبر عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية“.

وأضافت، أن “القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة”.

بدورها، قالت الخارجية البحرينية إن مملكة البحرين “تشيد بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين؛ لأجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية”.

وأضافت في بيان رسمي، أن القرارات “تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة، كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ”.

وكان العاهل السعودي قد أصدر، فجر اليوم، بالتزامن مع إعلان وفاة خاشقجي، أوامر ملكية، قضت بإنهاء خدمات ضباط استخبارات، وإعفاء مسؤولين أبرزهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني.