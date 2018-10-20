الإمارات تشيد بالقرارات السعودية بشأن قضية خاشقجي

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، بقرارات أصدرها الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم، بخصوص حادثة وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بيانًا، جاء فيه أن الإمارات “تشيد بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بخصوص الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي”.

وقال البيان، إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، “أثنى على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل، وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة”.

وكان العاهل السعودي قد أصدر، فجر اليوم، أوامر ملكية، قضت بإنهاء خدمات ضباط استخبارات، وإعفاء مسؤولين أبرزهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني.

وجاءت الأوامر الملكية، بالتزامن مع الإعلان رسميًا عن نتائج التحقيقات الجارية في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إذ أعلنت الرياض رسميًا مقتله؛ نتيجة شجار بالأيدي أثناء تواجده في القنصلية السعودية بإسطنبول.