الكشف عن دور ماهر مطرب في قضية جمال خاشقجي

تردّد على نطاق واسع في الإعلام التركي والغربي اسم ماهر عبدالعزيز مطرب باعتباره أحد الضالعين في قضية مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وسرّبت وسائل الإعلام التركية صورًا للمطرب تظهر وصوله ومغاردته لتركيا وتواجده أمام القنصلية السعودية في إسطنبول في نفس اليوم الذي اختفى فيه أثر خاشقجي.

ويعتقد أن ماهر مطرب ضابط أمن واستخبارات مهم، إذ ظهر في صور أخرى ضمن الوفد المرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارات خارجية إلى أمريكا وأوروبا.

وكشفت وكالة رويترز، اليوم السبت، نقلًا عن شخص مطلع على التحقيقات السعودية في موت خاشقجي قوله إنه تم اختيار العقيد ماهر مطرب للعملية لأنه عمل مع خاشقجي في لندن.

وقال مصدر مطلع لـ”إرم نيوز” إن ماهر مطرب من بين الموقوفين على ذمة القضية وعددهم 18 شخصًا؛ وفقًا للنيابة العامة السعودية.

وأضاف المصدر أن المتورطين حاولوا اخفاء الأمر في البداية عن ولي العهد ولم يبلغوه بتفاصيل ما جرى داخل القنلصية.

وأكد المصدر أن التحقيقات تهدف إلى معاقبة المتورطين في تحويل هذه القضية إلى حادثة بهذا الشكل المرفوض من قبل السلطات السعودية.

ولم يكن لدى الأمير محمد بن سلمان علم بهذه العملية وفقًا للمصادر السعودية.

وقال المصدر إن الأوامر كانت تقتضي بحث سبل عودة خاشقجي إلى بلاده، وهو ما اقتضى إرسال مطرب لسابق المعرفة بينهما في الممكلة المتحدة.

لكن الأوامر تم تفسيرها بشكل خاطئ وتطورت الأحداث بشكل دراماتيكي عنيف ما أدى إلى مقتل خاشقجي ومحاولة الفريق إخفاء ذلك.