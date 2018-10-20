بشأن خاشقجي.. “كبار العلماء” السعودية: قرارات الملك سلمان تحقيق للعدل والمساواة

أشادت هيئة كبار العلماء في السعودية، بـ”التوجيهات والقرارات” التي صدرت عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيال قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، أوائل الشهر الجاري.

واعتبرت أن القرارات التي أصدرها الملك سلمان تأتي “انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنًا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات”.

ووصفت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، الحادثة التي أودت بحياة المواطن خاشقجي بأنها “مؤسفة”.

وأكدت الهيئة، “حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية”.

وأعلنت الوقوف إلى جانب القيادة السعودية فيما اتخذته من قرارات حيال تلك القضية، مضيفة “نحن في المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية”.