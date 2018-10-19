الملك سلمان يأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة المخابرات العامة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز فجر اليوم، أمرا يقضي، بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة.

وقالت كالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان” لإعادة هيكلة رئاسة جهاز المخابرات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها”.

وأضافت الوكالة إن اللجنة ستضم في عضويتها وزيري الداخلية والخارجية ورئيس الديون الملكي ورئيس جهازي المخابرات العامة وأمن الدولة وشخصيات أخرى.

وأتى القرار ضمن أوامر ملكية صدرت على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، تضمنت إقالة نائب رئيس الاستخبارات السعودية الخاصة أحمد عسيري من منصبه.

كما تضمنت الأوامر، إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح.

وكذلك تضمنت الأوامر، إنهاء خدمة مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.