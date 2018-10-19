ما الذي ينتظر المتهمين بقتل جمال خاشقجي؟

قال مصدر سعودي مسؤول بوزارة الخارجية، إن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع المواطن جمال خاشقجي وتؤكد محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” على لسان المصدر ذاته، إن توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين على إثر الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل.

وأضاف المصدر، إن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أرودغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.

ويتوقع أن تثمر التحقيقات السعودية في مقتل خاشقجي، عن كشف أسماء المتورطين بمقتله نتيجة شجار دار بينهم وخاشقجي بالأيدي، أسفر عن مقتل الأخير داخل مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول.

ولا يعرف بعد نص التهمة التي ستوجه للمتورطين في مقتل خاشقجي، بسبب مقتله نتيجة شجار بالأيدي أودى بحياته، ما يؤكد أنه لم تكن هناك نية مبيتة لتنفيذ جريمة القتل.