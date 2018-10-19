الملك سلمان وأردوغان يشددان على التعاون في التحقيق بقضية خاشقجي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أهمية التعاون المشترك في التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة الأنباء التركية الأناضول، إن الرئيس التركي أجرى مكالة هاتفية، مساء الجمعة، مع العاهل السعودي، بحثا خلالها مسار التحقيقات باختفاء خاشقجي.

ونقلت الأناضول عن مصادر بالرئاسة التركية قولها إن الزعيمين تبادلا خلال اتصال هاتفي المعلومات بشأن التحقيقات المستقلة التي تجريها السعودية وتركيا.

يشار إلى أن الرئيس أردوغان والملك سلمان، بحثا قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.