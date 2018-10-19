أوامر ملكية سعودية بإقالة مسؤولين بارزين إثر الإعلان عن مقتل خاشقجي

أوامر ملكية سعودية بإقالة مسؤولين بارزين إثر الإعلان عن مقتل خاشقجي

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم، أوامر ملكية، قضت بإعفاء نائب رئيس  الاستخبارات السعودية الخاصة أحمد عسيري من منصبه.

كما تضمنت الأوامر، إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح.

وكذلك تضمنت الأوامر،  إنهاء خدمة مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي،وإعفاء مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء  عبدالله بن خليف الشايع من منصبه.

وأتت الأوامر الملكية، بالزامن مع الإعلان رسميا عن نتائج التحقيقات التي ما زالت مستمرة، بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أعلنت الرياض رسميا مقتله نتيجة شجار بالأيدي أثناء تواجده في القنصلية السعودية بإسطنبول.

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