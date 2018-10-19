الملك سلمان يعفي سعود القحطاني من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز فجر اليوم، قرارا يقضي بإقالة المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني من منصبه.

ويأتي القرار عقب الإعلان رسميا، عن وفاة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وفق ما أعلنه النائب العام السعودي، الذي يشرف على مسار التحقيق بقضية خاشقجي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية “واس” نشرت بيانا صادرا عن النائب العام المشرف على مسار التحقيقات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أكد مقتله إثر شجار بالأيدي دار بين خاشقجي وعدة أشخاص سعوديين أثناء تواجد الأول في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأصدر العاهل السعودي اوامر ملكية عقب البيان، تضمن إعفاء مسؤولين كبار بجهازي الاستخبارات العامة والخاصة، من منصبهم أبرزهم نائب رئيس الاستخبارات الخاصة أحمد عسيري.

كما أمر العاهل السعودي بتشكيل لجنة بقيادة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة.