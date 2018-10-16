الملك سلمان يعيد العلاوة السنوية للسعوديين

ويلغي الأمر الملكي بحسب التعميم المتداول في وسائل الإعلام السعودية إجراءات حكومية سابقة، قيدت صرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة العاملين في القطاع الحكومي، وأمر بالصرف وفق الإجراءات السابقة.

وأظهرت وثيقة التعميم التي اطلعت عليها “إرم نيوز”، قرار الملك الموجه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكافة وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية، وقد نص على “إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها”.

ولم يصدر توضيح مفصل من وزارة المالية بشأن القرار الجديد، وما إذا كان يمس أيضاً تاريخ صرف العلاوة السنوية التي تم ربطها بالتاريخ الميلادي في آخر صرف بعد أن ظلت مرتبطة لعقود ببداية السنة الهجرية.

وفي مايو/أيار الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي إجراء تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم.

وتضمنت التعديلات الجديدة التي كانت ستطبق مطلع العام الميلادي القادم، منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي بهدف “خلق جو من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق”.

وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، بين 135 ريالًا إلى 865 ريالًا، كانت تضاف إلى رواتبهم بداية كل عام هجري، قبل أن يتم تحويل تاريخ تسليمها إلى الميلادي، حيث تسلم نحو مليون ونصف موظف علاواتهم في يناير/كانون الثاني الماضي.