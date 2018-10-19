ترامب: ربما أعرف الكثير بشأن خاشقجي بحلول يوم الإثنين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إنه ربما يعرف “الكثير بحلول يوم الاثنين” في قضية خاشقجي.

وأضاف ترامب إن الكونغرس سيشارك في تحديد ما سيتم فعله بخصوص قضية خاشقجي، مؤكدا أن السعودية حليف مهم وينبغي وضع أهمية العلاقات الأمريكية السعودية في الحسبان.

وبين ترامب إنه يعتقد أن من المبكر جدا قول ما هي العواقب التي قد تحدث بشأن الصحفي السعودي، مشيرا إلى أن الكونغرس الأمريكي سيشارك في تحديد الرد الأمريكي فيما يتعلق باختفاء خاشقجي.

وقال للصحفيين في سكوتسديل في أريزونا “سأجعل الكونغرس يشارك في تقرير ما سنفعله”.