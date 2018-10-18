ترامب يرسل وسيطًا لإقناع عباس بالعودة للمفاوضات مع إسرائيل

كشفت القناة الإسرائيلية “12 “، مساء الخميس، النقاب عن لقاء جرى بين رجل الأعمال الأمريكي المقرب من الرئيس دونالد ترامب، رون لاودر، مع مسؤولين فلسطينيين؛ بهدف إقناع الرئيس محمود عباس بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل.

ووفقًا للقناة العبرية، فإن لاودر التقى بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وأبلغهما بوساطته للعودة إلى المفاوضات، وإعادة العلاقات مع الإدارة الأمريكية لبحث ما يُعرف بـ”صفقة القرن”.

وأضافت القناة العبرية أنه قام بإبلاغ الفلسطينيين بأن ترامب يخبئ لهم مفاجآت طيبة لا يمكن تخيلها وستنال إعجابهم.

وأوقف عباس التواصل مع الإدارة الأمريكية عقب نقل سفارتها إلى القدس أيار الماضي، معتبرًا أنها لم تعد طرفًا نزيهًا في الوساطة مع إسرائيل.