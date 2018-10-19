مسؤول سعودي يؤكد أن مؤتمر الاستثمار يسير قدمًا

قال متحدث باسم مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” السعودي، اليوم الجمعة، “إن المؤتمر يمضي قدمًا نحو الانعقاد، في وقت لاحق هذا الشهر، مع برنامج معدل يشمل رؤساء دول من العالم العربي وإفريقيا وآسيا”.

وانسحب رؤساء شركات غربية من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي سيعقد في الرياض، في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

لكن المتحدث أكد أن “الخطط تسير قدمًا في إطار برنامج معدل”، وأضاف قائلًا: “هذا يشمل رؤساء دول من العالم العربي وإفريقيا وآسيا، وقادة أعمال ومستثمرين ومبتكرين من أرجاء العالم”.