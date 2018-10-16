بومبيو يصل الرياض لبحث قضية اختفاء جمال خاشقجي (صور)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

واستقبل بومبيو في قاعدة الملك سلمان الجوية وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والسفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان.

وكان الرئيس الأمريكي قال إنه “سيرسل وزير الخارجية بومبيو للسعودية، لبحث تطوّرات قضية اختفاء خاشقجي مع الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الاثنين، أن مايك بومبيو، سيزور تركيا بعد زيارته للسعودية.

وانقطع أثر جمال خاشقجي بمدينة إسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، إذ تزعم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض.