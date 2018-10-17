“البلوت” تشغل السعوديين.. مسن يلعب بخبرة 60 عامًا وحضور لافت للفرق العائلية (صور)

خطفت بطولة السعودية للعبة البلوت في نسختها الثانية، والتي انطلقت مساء الأربعاء، الأضواء من مختلف الأحداث التي تشغل السعوديين في العادة، حيث يفضل كثير من أبناء المملكة على الدوام قضاء أوقات فراغهم في اللعبة الشعبية قبل أن تصبح لها بطولة رسمية وجوائز مغرية.

ويشارك في النسخة الثانية من البطولة، أكثر 20 ألف مشارك، فيما كان بلغ المتقدمين للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، أكثر من 100 ألف طلب.

وتأمل الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، إتاحة فرصة المشاركة أمام كل الراغبين بذلك، وإقامة البطولة في كل مدن المملكة بدل اقتصارها حاليًا على مدينة الرياض.

ويشارك السعودي فهد السيف، في البطولة على الرغم من بلوغه 79 عامًا، إذ تشكل اللعبة جزءًا من كل تلك السنين التي مرت من عمره، ويقول إنه يلعب بخبرة 60 عامًا.

فهد السيف (79 عاماً) يتأهل للمرحلة القادمة برفقة ابنه محمد، ويضيف “أتمنى أن تساعدني خبرة 60 عام في البلوت لتحقيق اللقب” ♥️♣️ #بطولة_المملكة_للبلوت ♠️♦️ pic.twitter.com/B8Kgem5L0h — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨

♦️♣️???? أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة .. كيف لو صارت خبرة ( 60 سنة )

نتيجة الطاولة : 152 مقابل صفر!#بطولة_المملكة_للبلوت pic.twitter.com/mkoBie3o3d — اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية (@SAFEISKSA) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨

لكن الرجل الكهل ليس غريبًا في صالة اللعب الكبيرة التي تضم 256 طاولة، يجلس على كل منها 4 لاعبين، فالذين في جيله كثر، وقد وجدوا في البطولة الرسمية التي تلقى دعمًا كبيرًا من القائمين على الرياضة في المملكة، فرصة لإظهار ما تعلموه من مهارات وفنون اللعبة خلال سنوات طويلة شكلت فيها البلوت وسيلة التسلية الرئيسية.

♥️♠️???? مقتطفات من الجولة الثانية#بطولة_المملكة_للبلوت pic.twitter.com/8OTUZxYEum — اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية (@SAFEISKSA) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨

ويلعب مشعل الشيباني برفقة ابنه مقينع، مشكلين فريقًا عائليًا في البطولة بجانب فرق عائلية أخرى كثيرة.

♥️♣️ (مشعل الشيباني) وابنه (مقينع) شكلا ثنائياً لا يقهر في #بطولة_المملكة_للبلوت ♠️♦️ pic.twitter.com/lcw9NLtlYs — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨

ولا يغيب عن البطولة فنانو المملكة ورياضيوها ومشاهيروها، فهي جزء من التراث الاجتماعي للمملكة ومنطقة الخليج ككل، ليضفي حضورهم بين المتنافسين مزيدًا من الشهرة والاستقطاب للبطولة التي تمضي السعودية في تنظيمها بشكل دوري.

♠♦ فيصل العرجاني وسلطان بن جبر.. عشق التحدي والعزم على المنافسة #بطولة_المملكة_للبلوت ♥♣ pic.twitter.com/SvwIU7wnvH — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨

وتستمر بطولة لعبة البلوت في الصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض خلال الفترة من 17-28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وينقسم المشاركون في البطولة إلى 10 آلاف و240 فريقًا، سيتنافسون على مدى 11 يومًا من خلال 48 جولة، بإدارة 292 حكمًا يعملون وفق لائحة قوانين عامة أصدرها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية المشرف على البطولة.

وتبلغ جوائز المسابقة في هذه النسخة مليوني ريال، سيخصص منها مليون ريال للفريق الفائز بالمركز الأول، ونصف مليون ريال لصاحب المركز الثاني، و 300 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و200 ألف ريال للفريق الذي يحل في المركز الرابع.

ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على 4 لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج أربعة لاعبين أيضًا.

ونظمت السعودية النسخة الأولى من البطولة في أبريل/ نيسان الماضي، بمشاركة كبيرة تصدرها نجوم الرياضة وكرة القدم وعدد من الفنانين ونجوم المجتمع إضافة إلى الداعية السعودية عادل الكلباني.