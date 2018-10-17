فرق طبية في بطولة “البلوت” السعودية خوفًا من ارتفاع ضغط المتسابقين

خصص المسؤولون عن بطولة لعبة البلوت التي انطلقت في نسختها الثانية في السعودية، اليوم الأربعاء، فرقًا طبية إسعافية للمتسابقين على الرغم من كون المسابقة لا تتضمن أي نشاط حركي وتقوم فقط على الحسابات الذهنية.

وخشيةً من تأثر الحالة النفسية للمتسابقين، بسبب الحماس أو الإحباط الذي يرافق منافسات اللعبة في العادة، حضر أطباء متخصصون في أمراض القلب والضغط وارتفاعه في القاعة التي تقام فيها البطولة.

وأوفدت مدينة الملك سعود الطبية في المملكة، أطباء تابعين لها إلى البطولة بعد التنسيق مع اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية الذي يشرف على تنظيم بطولة المملكة للعبة البلوت.

وانطلقت بطولة لعبة البلوت بمشاركة أكثر من 20 ألف لاعب، في الصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض خلال الفترة من 17-28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وينقسم المشاركون في البطولة إلى 10240 فريقًا، سيتنافسون على مدى 11 يومًا من خلال 48 جولة، بإدارة 292 حكمًا يعملون وفق لائحة قوانين عامة أصدرها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية المشرف على البطولة.

وتبلغ جوائز المسابقة في هذه النسخة مليوني ريال، سيخصص منها مليون ريال للفريق الفائز بالمركز الأول، ونصف مليون ريال لصاحب المركز الثاني، و 300 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و200 ألف ريال للفريق الذي يحل في المركز الرابع.

ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج أربعة لاعبين أيضًا.

وينقسم السعوديون بشأن نظرتهم للعبة وفقًا لانقسام رجال الدين في السعودية بشأنها، بين من يرى فيها موروثًا اجتماعيًا يوفر التسلية المباحة، وبين من يرى فيها نوعًا من أنواع القمار المحرم في الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.

ونظمت السعودية النسخة الأولى من البطولة في أبريل/نيسان الماضي، بمشاركة كبيرة تصدرها نجوم الرياضة وكرة القدم وعدد من الفنانين ونجوم المجتمع دون أن يغيب عنهم الداعية السعودية عادل الكلباني.