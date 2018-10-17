تقرير: تركيا لم تسلم أمريكا أدلة صوتية أو مصورة بشأن خاشقجي

نفت مصادر أمريكية أن تكون الولايات المتحدة قد تسلمت تسجيلات صوتية لما دار مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي لدى دخوله سفارة بلاده في مدينة اسطنبول التركية قبل نحو أسبوعين.

ونقلت وكالة رويترز عن سبعة مصادر أمنية أمريكية وأوروبية لم تسمها قولها، إن تركيا لم تسلم الحكومة الأمريكية أو حلفاء أوروبيين رئيسيين تسجيلات صوتية أو مصورة تردد أن تركيا حصلت عليها بشأن قضية خاشقجي.

وذكرت أربعة مصادر أنه بعد قرابة أسبوعين من اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، جمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المعلومات من خلال مصادرهم ووسائلهم الخاصة والتي تؤكد جزئيا تقارير إخبارية تستند إلى تسريبات لتسجيلات صوتية.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر تركية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن السلطات تملك تسجيلًا صوتيا يشير إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية وأن السلطات تطلع دولًا منها السعودية والولايات المتحدة عليه.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو نقص الأدلة لدى الولايات المتحدة عندما قال الأربعاء، إن الولايات المتحدة طلبت من تركيا التسجيلات الصوتية أو المصورة التي ربما تتصل بخاشقجي.

وقال: “طلبنا الحصول عليه، إن كان موجودًا .. لست متأكدا حتى الآن أنه موجود. قد يكون موجودًا على الأرجح .. محتمل”.

ومضى يقول “سأحصل على تقرير كامل بهذا الشأن من وزير الخارجية عندما يعود… هذا سيكون أول طلب أطلبه”.

ومن المقرر أن يعود مايك بومبيو اليوم من رحلة شملت السعودية وتركيا حيث التقى بزعماء البلدين لبحث التقارير بأن خاشقجي قد قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال بومبيو إنه ينبغي منح السعودية بضعة أيام أخرى لإكمال التحقيق، فيما تنفي المملكة بشدة كافة التقارير التي تتحدث عن تعذيبه وقتله.

وامتنع بومبيو عن التعليق عندما سئل على متن طائرته عما إذا كان قد استمع إلى أي تسجيل صوتي لتعذيب خاشقجي، لكن متحدثة باسمه قالت لاحقًا إنه لم يستمع لشيء.