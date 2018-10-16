بومبيو سيلتقي محمد بن سلمان لبحث قضية اختفاء جمال خاشقجي

قال الصحافيون المرافقون لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل الرياض، اليوم الثلاثاء، أنه سيلتقي بالإضافة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافوا أن بومبيو سيتناول العشاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعه مع الملك سلمان.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الاثنين، أن مايك بومبيو، سيزور تركيا بعد زيارته للسعودية لبحث قضية اختفاء جمال خاشقجي.

ووصل مايك بومبيو إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، صباح الثلاثاء، وكان في استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والسفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان.