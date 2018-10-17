بومبيو يصل تركيا اليوم

أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة، للقاء نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بومبيو سيصل العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء.

وأضافت: “في أنقرة، سليتقي الوزير الأمريكي وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو ليرحّب بقرار إطلاق سراح القس أندرو برونسون، ولبحث قضايا أخرى ذات اهتمام المشترك”.

ولفتت المتحدثة إلى أن بومبيو “سيبحث أيضًا قضية جمال خاشقجي، وسيكرر عرض الولايات المتحدة لمساعدة تركيا في تحقيقها”.

وأجرى بومبيو، الثلاثاء، لقاءين في الرياض مع العاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، وبحثا قضية خاشقجي، وفق بيانات رسمية.