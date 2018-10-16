بومبيو: السعودية تعهدت بإجراء تحقيق مستفيض بشأن خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن القيادة السعودية تعهدت بإجراء تحقيق مستفيض وشفاف وفي الوقت المناسب.

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عقب زيارة بومبيو للمملكة إنه أجرى مناقشات مباشرة وصريحة بشأن خاشقجي في السعودية.

وأكد بومبيو، أن المسؤولين السعوديين نفوا أي علم لديهم بما حدث في القنصلية باسطنبول.

وأردف بومبيو، “نعتقد أن هناك التزامًا سعوديًا جديًا بمعرفة كل الحقائق وضمان المحاسبة بما في ذلك كبار المسؤولين”.

والتقى الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل الرياض، اليوم الثلاثاء، لبحث اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

ونقل الصحافيون عن الملك سلمان قوله لبومبيو: “أرجو أن تكون مرتاحًا هنا”، وأجابه الوزير الأمريكي: “أشكركم على قبول زيارتي نيابة عن الرئيس ترامب”.

واستمر اللقاء مدة 20 دقيقة بحسب الصحافيين.

كما التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بومبيو، وقال بن سلمان لبومبيو خلال استقباله: “نواجه تحدياتنا سويًا. في الأمس واليوم والغد”.

وأضاف: “إن السعودية والولايات المتحدة يربطهما تحالف قديم وقوي”.