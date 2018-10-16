الشرطة التركية تزيل المتاريس من محيط القنصلية السعودية

أزالت الشرطة التركية المتاريس من محيط القنصلية السعودية في إسطنبول وفي وقت مبكر فجر اليوم الثلاثاء، غادرت فرق البحث الجنائي التركية المشاركة في مجموعة العمل المشتركة المشكلة للتحقيق في قضية اختفاء الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، مقر القنصلية السعودية بإسطنبول.

وبحسب مراسل الأناضول، غادرت فرق البحث الجنائي التركية مقر القنصلية بعد أن انتهت من أعمالها التي استغرقت 9 ساعات كاملة.

في سياق متصل خرجت سيارتا جمع قمامة تابعتان لبلدية منطقة بشيكطاش بإسطنبول، من حديقة القنصلية تحملان عينات من تربة الحديقة لفحصها.

في الإطار ذاته أعلنت مصادر تركية أن مجموعة العمل المشتركة المشكلة للتحقيق في قضية اختفاء الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، لم تجر الثلاثاء فحصا لمقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول.

وذكرت مصادر تركية، أن المجموعة لم تجر الثلاثاء فحصًا في مقر إقامة القنصل، دون الإشارة إلى التاريخ الذي سيجرى فيه.

وأشارت إلى أن الشرطة أزالت الحواجز الأمنية عن الطرق المؤدية إلى منزل القنصل التي كانت قد فرضتها في وقت سابق.