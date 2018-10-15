السعودية تلغي احتفالًا لسفارتها في أمريكا بالعيد الوطني

ألغت السفارة السعودية في واشنطن الإثنين، حفل استقبال تقيمه سنويًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، دون تقديم أسباب لذلك.

وكان من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس المقبل، بيد أن المدعوين تلقوا رسالة تفيد بإلغاء الحفل.

وغادر السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان الأراضي الأمريكية متجهًا إلى الرياض قبل 3 أيام.

وجاء هذا التطور في وقت من المنتظر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرياض، الثلاثاء، لبحث مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وكانت السفارة السعودية قد ثمنت “تريث” دول بينها واشنطن في انتظار نتائج التحقيق في قضية خاشقجي، في حين أصدرت دول عربية بيانات داعمة للرياض في وجه ما تصفه بـ”الحملات التي تستهدف المساس بموقع المملكة، ومكانتها الإقليمية”.