سعود القحطاني يفنّد مزاعم وضع اسم جمال خاشقجي في قائمة اغتيال سعودية

كذّب المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الثلاثاء، ما يثار من شائعات عن وجود قائمة اغتيال وضعتها الرياض لتصفية معارضين لها، بينهم الإعلامي والكاتب جمال خاشقجي المختفي منذ أيام في ظروف غامضة.

وقالت وسائل إعلام قطرية ومدونون ينتهجون سياسة الدوحة الخارجية، إن السعودية اغتالت خاشقجي كجزء من مخطط لتنفيذ اغتيالات تشمل قائمة أعدها المستشار القحطاني.

وقال القحطاني في أول تعليق له على تلك المزاعم، “يحاول #خلايا_عزمي تحريف كلامي عن محاولة تنظيم الحمدين بالتنسيق مع المسعري وسعد الفقيه (مجتهد) لاغتيال الملك عبدالله رحمه الله”.

وأضاف القحطاني “الحقائق واضحة وثابتة ولايمكن لهم تحريفها أو التنصل من محاولتهم البشعة والتي عفا عنها بقلبه الكبير وقتها. وأتمنى أن نرى هذه الحقائق في المحاكم وقريبًا.

يحاول #خلايا_عزمي تحريف كلامي عن محاولة تنظيم الحمدين بالتنسيق مع المسعري وسعد الفقيه (مجتهد) لاغتيال الملك عبدالله رحمه الله.

الحقائق واضحة وثابتة ولايمكن لهم تحريفها أو التنصل من محاولتهم البشعة والتي عفا عنها بقلبه الكبير وقتها. وأتمنى أن نرى هذه الحقائق في المحاكم وقريبًا. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 9, 2018

وكانت الاتهامات القطرية الموجهة للسعودية تستند لتغريدات كتبها القحطاني العام الماضي، ويشير فيها إلى فتح ملف الاغتيال، خلال رده على سعد الفقيه، المعارض السعودي المقيم في الخارج والمتهم بالمشاركة في محاولة اغتيال الملك الراحل عبدالله.

تخسى. وملف الاغتيال تم فتحه من جديد. ترقب. #كشف_حساب_الخونة — سعود القحطاني (@saudq1978) August 17, 2017

كما روج الإعلام القطري، لتغريدات سابقة أخرى للمستشار القحطاني، يتحدث فيها عن وضع قائمة سوداء لكل من يناهض الرياض.

السعودية وأشقائها إذا قالوا فعلوا. وهذا وعد. ضعوا كل اسم ترون وجوب ضمه لل #قائمة_السوداء بالهاشتاق. وسيتم فرزها. وسيتم متابعتهم من الان. — سعود القحطاني (@saudq1978) August 17, 2017

ورد القحطاني في تغريدة ثانية على الاتهامات الموجهة لبلاده حول تبنيها لقائمة اغتيال، وقال “مرتزقة الإعلام العربي ممن يهاجمون السعودية والدول الأربع وكما قلت سابقًا يجب وضعهم في #القائمة_السوداء وألا يتم التعاقد معهم في الإعلام المملوك لهذه الدول حتى لو انتهت الأزمة ولو بعد عشرين سنة. فكرتهم أن تغيير الولاءات و(حب الخشوم) يضمن لهم الارتزاق الإعلامي يجب أن تنتهي”.

مرتزقة الإعلام العربي ممن يهاجمون السعودية والدول الأربع وكما قلت سابقًا يجب وضعهم في #القائمة_السوداء وأن لا يتم التعاقد معهم في الإعلام المملوك لهذه الدول حتى لو انتهت الأزمة ولو بعد عشرين سنة.

فكرتهم أن تغيير الولاءات و"حب الخشوم" يضمن لهم الارتزاق الإعلامي يجب أن تنتهي. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 9, 2018

ورغم عدم اتضاح مصير الإعلامي السعودي البارز لحد الآن بشكل رسمي، وعدم انتهاء تحقيقات رسمية تجريها الرياض وأنقرة في القضية، إلا أن الإعلام القطري روج لمقتل خاشقجي وشن حملة اتهامات ضد الرياض بالوقوف خلفه.