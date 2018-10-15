حريق ضخم بمدرسة سعودية في المدينة المنورة (فيديو)

رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حريقًا اندلع في أحد مدارس الطلاب وقع في المدينة المنورة.

وأدى الحريق إلى هروب الطلاب من المدرسة بعد تصاعد الدخان الكثيف فيها، فيما أعلنت إدارة التعليم في المدينة المنورة، في بيان لها اليوم الإثنين، عن إخلاء متوسطة “ابن هشام” بحي الخالدية، إثر اندلاع الحريق.

وأكدت أن جميع الطلاب جرى إخلاؤهم من مبنى المدرسة دون إصابات أو اختناقات، وأن فرق الدفاع المدني باشرت الحادثة.

وأوضحت إدارة التعليم أن الحريق اندلع في المعرض الفني والتراث، الذي يقع في الجهة الغربية من الفناء الخارجي للمدرسة، بسبب ماس كهربائي، لافتة إلى أنه جرى التواصل مع الدفاع المدني، الذي باشر الموقع وتمكن من السيطرة على الحريق.