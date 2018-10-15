هذا ما قاله ماجد المهندس عن السعودية بعد قضية جمال خاشقجي

عبر الفنان العراقي ماجد المهندس عن دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد أزمة قضية جمال خاشقجي.

وكتب المهندس في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل “تويتر”: “السعودية بلاد الحرمين الشريفين خط أحمر لكل من يحاول أن ينال منها ومن قيادتها #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان”.

السعودية بلاد الحرمين الشريفين خط احمر لكل من يحاول ان ينال منها ومن قيادتها #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/OvX4XA7b0e — ماجد المهندس (@majidalmohandis) October 14, 2018

وتسبب غناء ماجد المهندس في المملكة أيام عيد الفطر المبارك لشهر رمضان 2018 بجدل واسع، بعد أن هرعت فتاة واقتحمت المسرح وعانقته.

ولاحقًا، علّق مصدر مقرب من الفنان العراقي على واقعة احتضان الفتاة بالقول إن “هذه هي المرة الأولى التي یتعرّض فیھا ماجد المهندس لموقف مثل ھذا طوال مسیرته التي تمتد لأكثر من 26 سنة”.