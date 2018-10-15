الملك سلمان يأمر بتحقيق داخلي بشأن قضية خاشقجي

تناقلت وسائل إعلام غربية نقلًا عن مسؤول سعودي اليوم الاثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء جمال خاشقجي.

أوردت ذلك رويترز وبلومبيرغ وشبكة سي أن، التي نقلت عن مسؤول ذي علاقة بالتحقيق قوله، إن الملك سلمان أصدر مرسومًا ملكيًّا يوجّه المدعي العام بإجراء تحقيق داخلي في قضية خاشقجي بناء على معلومات استخباراتية مشتركة مع السعودية من قبل تركيا.

وأضاف المسؤول “شعرت القيادة أن هناك حاجة لإجراء تحقيق داخلي للتأكد من عدم ترك أي جهد لإيجاد الحقيقة” خلف اختفاء خاشقجي.

وفي أول تحرّك علني للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في هذه القضية، قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد، إن الملك سلمان أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيه “حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة”.

وأضافت أن الملك سلمان شكر أردوغان “على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي”.