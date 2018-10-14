الملك سلمان يشكر أردوغان على تعاونه في قضية خاشقجي

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن العاهل السعودي أكد “حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وإنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة”.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية عن الرئيس التركي “تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها”.

وسبق ذلك، بيان للسفارة السعودية في واشنطن، أعربت فيه عن تقديرها لدول، منها الولايات المتحدة، تريثت ولم تقفز على نتائج التحقيقات، بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت السفارة إن بيانها ذاك جاء لتوضيح بيان سابق قالت فيه السعودية إنها سترد على أي ضغط دولي، أو عقوبات بإجراءات أشد صرامة.