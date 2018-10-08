أول تصريح لترامب بشأن اختفاء جمال خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه قلق بشأن التقارير عن اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي في تركيا.

ويعد هذا أول تصريح يدلي به الرئيس الأمريكي، بشأن اختفاء الصحفي السعودي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ” إنني قلق بشأن ذلك. لا أحب سماع ذلك.

“وأتمنى أن تحل هذه المسألة من نفسها. الآن لا أحد يعرف أي شيء عن ذلك”.

وأعرب كتاب وإعلاميون سعوديون عن تضمانهم وتمنياتهم بالسلامة لمواطنهم وزميلهم الصحفي البارز جمال خاشقجي المفقود منذ أيام في اسطنبول، بينما دافع أمير سعودي معروف عن بلاده في وجه حملة إعلامية شرسة تتهمها بقتل خاشقجي في قنصليتها في المدينة التركية.

وقال عبدالرحمن بن مساعد وهو من أكثر الأمراء في السعودية نشاطًا بتويتر في تغريدة على حسابه في الموقع: “لم تقتل السعودية أشد معارضيها والذين انزلقوا الى أحط المستويات حتى تفعل ذلك مع جمال خاشقجي والذي أرى خطاياه تجاه بلده – إن وُجِدَتْ -تكاد تكون غير ملحوظة ولا مؤثرة .. وإنْ كانت خطيبة جمال المزعومة تستغل الحدث لتكون ملحوظة فيصح تسميتها خطيئة جمال لا خطيبته”.

وكتب الكاتب بصحيفة عكاظ حمود أبوطالب “اختلفت مع جمال كثيرًا وعميقًا، لكن بكل صدق وبكل ما تمليه الأخلاق ويوجبه الضمير وتحتمه المروءة أتمنى يا جمال أن تكون بخير. أرجو الله في عليائه أن نسمع خبرًا يطمئننا عليك..”.