ترامب يسعى لإسقاط دعوى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز ضده

طلب أحد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاضٍ اتحادي اليوم الإثنين رفض دعوى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز تطعن في صحة اتفاق قضي بتكتمها على أمر لقاء حميم جمعهما قبل عشرة أعوام مقابل حصولها على 130 ألف دولار.

وقال المحامي في دعوى قدّمها إلى المحكمة الأمريكية الجزئية في لوس انجلوس إن قضية دانيالز لم تعد ذات جدوى؛ إذ أن ترامب لم يوقع أبدًا اتفاقًا بهذا الصدد كما أنه أكد أنه لن يعتزم ذلك.

ولم يرد مايكل أفيناتي محامي دانيالز حتى الآن على طلب للتعليق.

وكانت دانيالز قالت إنها مارست الجنس مع ترامب خلال دورة لألعاب الغولف حضرها مشاهير على بحيرة تاهو بكاليفورنيا عام 2006 وهو ما نفاه ترامب.

وهذه القضية منفصلة عن دعوى تشهير رفعتها دانيالز على ترامب بعد تغريدة له في أبريل/نيسان أشار فيها إلى عدم صحة ما ذكرته بأنها تلقت تهديدًا من شخص مجهول في مرآب للسيارات بلاس فيغاس عام 2011 طالبها بعدم الحديث علنًا مرة أخرى عن علاقتها المزعومة بترامب.